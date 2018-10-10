Посредники по Карабаху посетят Азербайджан и Армению через 2 недели - Госдеп

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта посетят регион в третьей декаде октября, заявил советник помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Азербайджан и Армению через 2 недели", - сказал Дж.Кент на брифинге в среду в Баку.

По его мнению, урегулирование каждого конфликта требует индивидуального подхода. "Карабахский конфликт должен быть решен согласно 4 резолюциям Совбеза ООН и мадридским принципам. В Азербайджане все хотят урегулирования конфликта. США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, осознает всю серьезность ответственности в этом вопросе", - добавил он.