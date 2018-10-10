Госдеп США положительно оценивает встречу лидеров Азербайджана и Армении в Душанбе

Советник помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент положительно оценил встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях саммита СНГ в Душанбе.

"Встреча в Душанбе лидеров Азербайджана и Армении носит в себе положительный сигнал. После этой встречи мы наблюдаем снижение интенсивности нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения", - сказал Дж.Кент на брифинге в Баку в среду.

По его словам, Госдеп призывает стороны придерживаться данного курса и далее. "Важно также уменьшение агрессивных заявлений сторонами. Подобная риторика не служит миру", - отметил он.