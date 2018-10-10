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Здравоохранение 10.10.2018 18:31

Гонконг планирует запретить электронные сигареты

Глава гонконгской администрации Кэрри Лэм в среду предложила запретить в специальном административном районе Китая электронные сигареты.

"Я предлагаю полный запрет на электронные сигареты для защиты здоровья наших граждан, в особенности детей и подростков", - цитирует выступление К.Лэм South China Morning Post (SCMP).

Также она выступила за запрет импорта, производства, продажи, дистрибуции и рекламы всех табачных изделий нового поколения и продукции для курения.

Ранее власти Гонконга намеревались ограничить лишь продажу табачных изделий несовершеннолетним, и призыв К.Лэм стал сюрпризом для жителей города, отмечает SCMP.

По оценкам гонконгских властей, более трети (37%) жителей Гонконга, которые хотя бы раз пробовали электронные сигареты, составляют люди в возрасте от 15 до 29 лет.

Электронные сигареты часто рекламируются как средство, помогающее снизить употребление никотина и даже бросить курить. Кроме того, утверждается, что "вейпы" спасают организм от вредных смол и угарного газа. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ставит эти утверждения под сомнения и призывает к жесткому регулирования этого сегмента.

Продажи электронных сигарет уже запрещены в ряде стран, включая Аргентину, Сингапур и Таиланд. Во многих странах их, как и сигареты, продают лишь с определенного возраста.

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Тэги: ГОНКОНГ, КУРЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]