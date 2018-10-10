Джаббарову присвоено звание государственный советник налоговой службы 3-ей степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил министру налогов Микаилу Джаббарову специальное звание государственный советник налоговой службы 3-ей степени.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»