Джаббарову присвоено звание государственный советник налоговой службы 3-ей степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил министру налогов Микаилу Джаббарову специальное звание государственный советник налоговой службы 3-ей степени.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.

Н.Аббасова