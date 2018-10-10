Президент Алиев распорядился выделить около 20 млн манатов на проектирование и строительство комплекса ASAN Heyat в Шеки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Госагентству ASAN из госбюджета 19,8 млн манатов на проектирование и строительства комплекса ASAN Heyat в Шекинском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду.

Согласно распоряжению, средства на эти цели будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2018 год в рамках государственных капвложений.

В Азербайджане в настоящее время действуют 17 центров "ASAN xidmet", "ASAN Kommunal" и "ABAD".

Н.Аббасова