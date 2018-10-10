Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9561 RUR   0.0257 GBR   2.2373 TRY   0.2789

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.96 Brent   85.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 26° Завтра 16° 23° 12 Окт 13° 21° 13 Окт 13° 17°

Дальнее зарубежье 10.10.2018 18:58

В Минобороны Турции заявили об окончании вывода тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в Идлибе

Минобороны Турции в среду сообщило, что все тяжелое вооружение выведено из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб, сообщает Анатолийское агентство новостей.

"Анкара реализует шаги по обеспечению устойчивого и долгосрочного мира в Идлибе в соответствии с договоренностями в Сочи",- приводит агентство выдержки из заявления агентства.

Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что процесс вывода боевиков из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе идет поступательно, и что важны не сроки, а качество.

"Первый вопрос на счет выполнения договорённостей, которые были достигнуты президентами России и Турции в Сочи 17 сентября по созданию демилитаризованной зоны внутри района деэскалации Идлиб, эти договоренности выполняются", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своей коллегой из Андорры.

"Основную роль здесь играют турецкие партнеры, которые активно добиваются того, чтобы все группировки, которые там находятся, сотрудничали в решении этой задачи. Наша информация подтверждает, что этот процесс идет достаточно поступательно", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИДЛИБ, ВООРУЖЕНИЕ, ВЫВОД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]