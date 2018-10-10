В Минобороны Турции заявили об окончании вывода тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в Идлибе

Минобороны Турции в среду сообщило, что все тяжелое вооружение выведено из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб, сообщает Анатолийское агентство новостей.

"Анкара реализует шаги по обеспечению устойчивого и долгосрочного мира в Идлибе в соответствии с договоренностями в Сочи",- приводит агентство выдержки из заявления агентства.

Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что процесс вывода боевиков из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе идет поступательно, и что важны не сроки, а качество.

"Первый вопрос на счет выполнения договорённостей, которые были достигнуты президентами России и Турции в Сочи 17 сентября по созданию демилитаризованной зоны внутри района деэскалации Идлиб, эти договоренности выполняются", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своей коллегой из Андорры.

"Основную роль здесь играют турецкие партнеры, которые активно добиваются того, чтобы все группировки, которые там находятся, сотрудничали в решении этой задачи. Наша информация подтверждает, что этот процесс идет достаточно поступательно", - отметил он.