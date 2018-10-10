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Культура 10.10.2018 19:09

Актер Эрик Робертс заявил, что хотел бы получить российское гражданство

Американский актер Эрик Робертс заявил, что хотел бы получить российский паспорт и иметь двойное гражданство.

"Не возражаю против двойного гражданства", - сказал актер на пресс-конференции Международного фестиваля мотивационного кино Bridge of Arts в Ростове-на-Дону, утвердительно отвечая на вопрос журналиста о желании получить российское гражданство.

Э.Робертс, старший брат знаменитой голливудской актрисы Джулии Робертс, номинант на премию "Оскар", снялся более чем в 70 лентах, в том числе: "Поезд-беглец", "Окончательный анализ", "Специалист", "Неудержимые". В этом году является председателем жюри основного конкурса фестиваля Bridge of Arts.

IV Международный фестиваль мотивационного кино Bridge of Arts проходит в Ростове-на-Дону 10-14 октября. В программе представлены 80 фильмов из более чем 30 стран мира. Основная тема фестиваля - тема мотивации. Зрители и жюри могут увидеть ленты всех жанров и направлений. Во время работы делового форума начинающие кинематографисты смогут представить свои работы. Также в рамках фестиваля пройдет секция документального кино, посвященного искусству.

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Тэги: США, АКТЕР, ГРАЖДАНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]