Предприниматели в Азербайджане по линии SIF получили льготных кредитов на 5,3 млн манатов

Предприниматели в Азербайджане получили льготные кредиты из средств Фонда развития предпринимательства (SIF) на сумму 5,3 млн манатов, отмечается в сообщении министерства экономики.
SIF в октябре 2018 года начал выдачу кредитов предпринимателя. Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам – 5% годовых.
"Банками-агентами фонда по новым правилам уже выдано кредитов на сумму 5,3 млн манатов. Эти кредиты выданы на проекты по созданию агропарков, современных тепличных и животноводческих комплексов, организации производства мебели, стройматериалов, хлеба, развития птицеводства, садоводства, пчеловодства и др.", - отмечается в сообщении.
Кредитование таких проектов позволит создать свыше 200 новых рабочих мест.
Минэкономики подчеркивает, что с начала 2018 года предприниматели в Азербайджане получили льготных кредитов (по линии Национального фонда поддержки предпринимательства и Фонда развития предпринимательства) на общую сумму 117,3 млн манатов.
Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства".
Согласно указу ликвидируется Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.
В 2018 году объем льготного кредитования предпринимателей в Азербайджане предусмотрен в размере 170 млн манатов.
Н.Аббасова
Глава Минобороны Азербайджана принял участие в открытии Центральной военной ветеринарной лаборатории
Джаббарову присвоено звание государственный советник налоговой службы 3-ей степени
ЮГК играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы - Госдеп
Гонконг создаст искусственные острова для решения проблемы нехватки жилья
Россия намерена создать одну из лучших антидопинговых систем - Путин
Актер Эрик Робертс заявил, что хотел бы получить российское гражданство
Азеригаз газифицировал в январе-сентябре более 70 населенных пунктов
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Ураган "Майкл" достиг побережья Флориды, ему может быть присвоен наивысший уровень опасности
Вашингтон ждет от Эр-Рияда ответов по ситуации с пропавшим обозревателем американской газеты - Трамп
Трамп обещает быструю реакцию Вашингтона на контракт по поставкам С-400 в Индию
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Главный исполнительный директор Bakcell избран в Правление Азербайджано-Французской торгово-промышленной палаты
WesternUnion и Банк Республика вводят цифровые инновации в Азербайджане: международные денежные переводы теперь доступны через приложение Банка «Mobil Şöbə»
В Баку состоялся литературный вечер, посвященный Сергею Есенину
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»