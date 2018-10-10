Предприниматели в Азербайджане по линии SIF получили льготных кредитов на 5,3 млн манатов

Предприниматели в Азербайджане получили льготные кредиты из средств Фонда развития предпринимательства (SIF) на сумму 5,3 млн манатов, отмечается в сообщении министерства экономики.

SIF в октябре 2018 года начал выдачу кредитов предпринимателя. Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам – 5% годовых.

"Банками-агентами фонда по новым правилам уже выдано кредитов на сумму 5,3 млн манатов. Эти кредиты выданы на проекты по созданию агропарков, современных тепличных и животноводческих комплексов, организации производства мебели, стройматериалов, хлеба, развития птицеводства, садоводства, пчеловодства и др.", - отмечается в сообщении.

Кредитование таких проектов позволит создать свыше 200 новых рабочих мест.

Минэкономики подчеркивает, что с начала 2018 года предприниматели в Азербайджане получили льготных кредитов (по линии Национального фонда поддержки предпринимательства и Фонда развития предпринимательства) на общую сумму 117,3 млн манатов.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства".

Согласно указу ликвидируется Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

В 2018 году объем льготного кредитования предпринимателей в Азербайджане предусмотрен в размере 170 млн манатов.

Н.Аббасова