Цены на нефть ускорили падение в среду, Brent опустилась до $84 за баррель

Нефть эталонных марок перешли к падению в среду, несмотря на опасения по поводу приближающегося урагана "Майкл".

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 подешевели на $1,04 (1,22%) - до $83,96 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $1,08 (1,44%) - до $73,88 за баррель.

Как сообщалось, ураган "Майкл" в Мексиканском заливе усилился до четвертой, предпоследней категории мощности по шкале Саффира-Симпсона. Скорость порывов ветра достигает 209 км/ч.

Ожидается, что "Майкл" может достичь побережья американского штата Флорида уже в ближайшие часы, при этом он может стать самым сильным ураганом для штата за последние 14 лет.

По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), из-за урагана "Майкл" были приостановлены порядка 39,5% мощностей по добыче нефти в Мексиканском заливе.

Также рынок ждет данных о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в четверг в 18:00 МСК.

Согласно оценкам аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,61 млн баррелей, бензина - на 422 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 1,71 млн баррелей.

"Цены несколько снижаются после существенного роста накануне, рынок ждет новостей об урагане и о запасах топлива", - говорит аналитик UBS Group AG Джованни Стауново.