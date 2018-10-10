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ТЭК 10.10.2018 19:04

Цены на нефть ускорили падение в среду, Brent опустилась до $84 за баррель

Нефть эталонных марок перешли к падению в среду, несмотря на опасения по поводу приближающегося урагана "Майкл".

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 подешевели на $1,04 (1,22%) - до $83,96 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $1,08 (1,44%) - до $73,88 за баррель.

Как сообщалось, ураган "Майкл" в Мексиканском заливе усилился до четвертой, предпоследней категории мощности по шкале Саффира-Симпсона. Скорость порывов ветра достигает 209 км/ч.

Ожидается, что "Майкл" может достичь побережья американского штата Флорида уже в ближайшие часы, при этом он может стать самым сильным ураганом для штата за последние 14 лет.

По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), из-за урагана "Майкл" были приостановлены порядка 39,5% мощностей по добыче нефти в Мексиканском заливе.

Также рынок ждет данных о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в четверг в 18:00 МСК.

Согласно оценкам аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,61 млн баррелей, бензина - на 422 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 1,71 млн баррелей.

"Цены несколько снижаются после существенного роста накануне, рынок ждет новостей об урагане и о запасах топлива", - говорит аналитик UBS Group AG Джованни Стауново.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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