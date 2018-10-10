Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9561 RUR   0.0257 GBR   2.2373 TRY   0.2789

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.96 Brent   85.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 26° Завтра 16° 23° 12 Окт 13° 21° 13 Окт 13° 17°

ТЭК 10.10.2018 20:45

Дубайская Dragon Oil вложит более $14 млрд в увеличение добычи нефти и газа втрое, в том числе в Туркменистане

убайская нефтегазовая компания Dragon Oil Plc планирует инвестировать более $14 млрд, чтобы увеличить добычу нефти и природного газа в три раза, заявил гендиректор компании Али аль-Джарван в интервью агентству Bloomberg.

В том числе до конца 2030 года Dragon Oil вложит $13 млрд в увеличение добычи нефти в Туркменистане. Кроме того, планируется покупка активов на Ближнем Востоке и в Африке.

К 2025 году компания рассчитывает добывать 300 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б/с) по сравнению с почти 100 тыс. б/с на данный момент, отметил А.аль-Джарван.

Dragon Oil входит в группу ENOC (Emirates National Oil Company). Диверсифицированный портфель компании включает разрабатываемые месторождения в Туркменистане, семь разведочных блоков на суше и на море в Ираке, Алжире, Тунисе, Египте и Афганистане.

В туркменском секторе Каспия Dragon Oil разрабатывает контрактную территорию Челекен. Работы ведутся на условиях СРП, заключенного с правительством Туркмении в 1999 году. Челекен включает два крупных месторождения - Джейтун (бывшее ЛАМ) и Джигалыбек (бывшее "Банка Жданова").

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, DRAGON/OIL, ИНВЕСТИЦИИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]