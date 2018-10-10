Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9561 RUR   0.0257 GBR   2.2373 TRY   0.2789

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.96 Brent   85.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 26° Завтра 16° 23° 12 Окт 13° 21° 13 Окт 13° 17°

Дальнее зарубежье 10.10.2018 21:05

Директор ФБР обвинил Китай в шпионаже за кукурузой и турбинами

Действия КНР являются наиболее серьезной и долгосрочной угрозой для контрразведывательных служб США, заявил в среду директор ФБР Кристофер Рэй.

"С точки зрения контрразведки, Китай представляет самую обширную и серьезную угрозу, с которой сталкивается наша страна", - сказал К.Рэй, выступая на слушаниях в комитете сената США по внутренней безопасности и правительственным делам.

По его словам, повсеместный экономический шпионаж со стороны Китая был отмечен на всей территории США, и касался множества вещей, "начиная с семян кукурузы в Айове и заканчивая ветряными турбинами в Массачусетсе".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ФБР, КИТАЙ, ШПИОНАЖ


Похожие новости


В сенате США рассчитывают до конца дня получить от ФБР доклад по расследованию в отношении Кавано Трамп считает, что ФБР "попалось на крупнейшем шпионском скандале" во время выборов президента Минюст США проверит на предмет нарушений расследование ФБР по "российскому делу" Трамп вновь резко раскритиковал экс-директора ФБР Коми Трамп в очередной раз назвал экс-главу ФБР Коми лжецом и обвинил его в совершении преступлений Экс-глава ФБР Коми обвинил Трампа во лжи и женоненавистничестве

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]