Главный переговорщик ЕС по Brexit считает возможным достигнуть соглашения с Лондоном до саммита ЕС - СМИ

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в среду заявил, что считает возможным добиться соглашения по условиям выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) к следующей среде, когда стартует саммит ЕС, сообщает телеканал "Скай ньюз".

"Итоговое соглашение по условиям выхода Британии из ЕС, возможно (появится - ИФ) к следующей среде, 17 октября", - сообщает телеканал со ссылкой на слова М.Барнье.

"Мы делаем все возможное, чтобы достичь договоренностей. Большая часть сделки об условиях выхода Британии из ЕС уже согласована, около 80-85% на данный момент. Однако ряд сложных вопросов до конца остаются неразрешенными", - подчеркнул главный представитель ЕС на переговорах по Brexit.

По словам М.Барнье, стороны договорились о том, что Великобритания покинет таможенный союз и выйдет из единого рынка с Европой. Он уточнил, что ЕС обязуется "уважать конституционную целостность" Соединенного Королевства, но подчеркнул, что для поставок товаров между Северной Ирландией и остальной частью Соединенного Королевства будут введены дополнительные проверки.

Накануне британский министр по Brexit Доминик Рааб заявлял, что Лондону и Брюсселю вряд ли удастся добиться прорыва по поводу Brexit на саммите лидеров ЕС, начало которого запланировано на 18 октября. В то же время он подчеркнул, что рассчитывает на успехи на саммите, и отметил, что соглашения между Лондоном и Брюсселем не стоит ожидать раньше ноября.

Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.