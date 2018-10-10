Трамп и Путин могут вновь встретиться в Хельсинки в начале 2019 года, считают западные СМИ

Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в начале 2019 года в Хельсинки на Арктическом саммите, сообщает в среду агентство "Блумберг" со ссылкой на финские СМИ.

Агентство отмечает, что Д.Трамп определится с участием в Арктическом саммите после промежуточных выборов в США, которые пройдут 6 ноября.

Финляндия, которая председательствует в Арктическом совете в период в 2017-2019 годах, рассматривает различные даты для проведения этого саммита, не исключая день святого Валентина в феврале.

16 июля этого года в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит В.Путина и Д.Трампа. Президенты беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.