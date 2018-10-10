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Дальнее зарубежье 10.10.2018 22:20

Трамп и Путин могут вновь встретиться в Хельсинки в начале 2019 года, считают западные СМИ

Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в начале 2019 года в Хельсинки на Арктическом саммите, сообщает в среду агентство "Блумберг" со ссылкой на финские СМИ.

Агентство отмечает, что Д.Трамп определится с участием в Арктическом саммите после промежуточных выборов в США, которые пройдут 6 ноября.

Финляндия, которая председательствует в Арктическом совете в период в 2017-2019 годах, рассматривает различные даты для проведения этого саммита, не исключая день святого Валентина в феврале.

16 июля этого года в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит В.Путина и Д.Трампа. Президенты беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.

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Тэги: США, ТРАМП, ПУТИН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]