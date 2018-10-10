МИД Ирана вызвал посла ФРГ в связи с решением немецкого суда экстрадировать в Бельгию иранского дипломата

МИД Ирана вызвал посла ФРГ в связи с постановлением германского суда об экстрадиции в Бельгию иранского дипломата по делу о подготовке теракта во время встречи иранской оппозиции, сообщают в среду местные СМИ.
Официальный представитель МИД Ирана Бахрама Гасеми назвал вердикт германского суда заговором тех сил, которые пытаются разрушить иранско-европейские отношения.
1 октября Верховный суд германского города Бамберг (федеральная земля Бавария) одобрил экстрадицию в Бельгию иранского дипломата по делу о подготовке теракта.
Ранее сообщалось, что сотрудника иранского посольства в Вене, имя которого изначально не называлось, задержали в июле в Германии. Позже судебные власти идентифицировали его как Ассадоллу Ассади. Его подозревают в подготовке теракта во Франции на встрече, которую организовала иранская оппозиционная политическая группа "Организация моджахедов иранского народа".
В свою очередь власти Франции объявили о заморозке активов министерства национальной безопасности и информации Ирана, а также активов двух иранцев, имя одного из которых звучит как А.Ассади.
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