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Регион 10.10.2018 21:44

МИД Ирана вызвал посла ФРГ в связи с решением немецкого суда экстрадировать в Бельгию иранского дипломата

МИД Ирана вызвал посла ФРГ в связи с постановлением германского суда об экстрадиции в Бельгию иранского дипломата по делу о подготовке теракта во время встречи иранской оппозиции, сообщают в среду местные СМИ.

Официальный представитель МИД Ирана Бахрама Гасеми назвал вердикт германского суда заговором тех сил, которые пытаются разрушить иранско-европейские отношения.

1 октября Верховный суд германского города Бамберг (федеральная земля Бавария) одобрил экстрадицию в Бельгию иранского дипломата по делу о подготовке теракта.

Ранее сообщалось, что сотрудника иранского посольства в Вене, имя которого изначально не называлось, задержали в июле в Германии. Позже судебные власти идентифицировали его как Ассадоллу Ассади. Его подозревают в подготовке теракта во Франции на встрече, которую организовала иранская оппозиционная политическая группа "Организация моджахедов иранского народа".

В свою очередь власти Франции объявили о заморозке активов министерства национальной безопасности и информации Ирана, а также активов двух иранцев, имя одного из которых звучит как А.Ассади.

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Тэги: ИРАН, ФРГ, ПОСОЛ, ВЫЗОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]