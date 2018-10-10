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Дальнее зарубежье 10.10.2018 21:52

Трамп обещает быструю реакцию Вашингтона на контракт по поставкам С-400 в Индию

Президент США Дональд Трамп в среду заявил журналистам, что Вашингтон вскоре отреагирует на контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в Индию.

"Вы увидите (ответ США - ИФ) и быстрее, чем вы думаете", - приводят западные СМИ слова Д.Трампа.

В начале октября в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Дели Россия и Индия подписали контракт на поставку систем С-400.

Ранее начальник штаба сухопутных сил Индии Бипин Рават по итогам своего визита в Москву заявил, что Индия продолжит сотрудничество с Россией в оборонной сфере, несмотря на угрозу санкций США.

"Да, мы осознаем, что могут быть введены санкции (США - ИФ), но мы проводим независимую политику", - сказал Б.Рават, комментируя подписанный Дели и Москвой контракт на С-400.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: США, ИНДИЯ, РОССИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]