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Дальнее зарубежье 10.10.2018 21:53

Вашингтон ждет от Эр-Рияда ответов по ситуации с пропавшим обозревателем американской газеты - Трамп

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в Вашингтоне ожидают объяснений от властей Саудовской Аравии в связи с исчезновением в Турции саудовского журналиста и обозревателя газеты "Вашингтон пост" Джамаля Хашкаджи.

"Это очень плохая ситуация, очень плохая. Мы не можем допустить, чтобы такое происходило ни с журналистами, ни с кем бы то ни было еще", - приводит слова президент агентство "Ассошиэйтед пресс".

Также он рассказал, что провел ряд разговоров с высокопоставленными представителями Эр-Рияда, но не поделился подробностями.

Д.Трамп также сказал, что он пригласил в Белый дом невесту пропавшего журналиста Хатис Сенгиз и предложил встретиться с ним и с первой леди США Меланией Трамп.

Американский выразил надежду на то, что журналист жив.

Саудовский журналист Дж.Хашкаджи перестал выходить на связь после того, как 2 октября зашел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы собрать документы для заключения брака. По словам невесты и друзей журналистов, после этого Дж.Хашкаджи из здания саудовской дипмиссии не выходил.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позднее заявил, что власти Саудовской Аравии должны предоставить информацию о том, что случилось с саудовским журналистом. Накануне турецкие власти получили разрешение на обыск здания саудовского генконсульства в Стамбуле.

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Тэги: США, ТРАМП, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]