Вашингтон ждет от Эр-Рияда ответов по ситуации с пропавшим обозревателем американской газеты - Трамп

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в Вашингтоне ожидают объяснений от властей Саудовской Аравии в связи с исчезновением в Турции саудовского журналиста и обозревателя газеты "Вашингтон пост" Джамаля Хашкаджи.
"Это очень плохая ситуация, очень плохая. Мы не можем допустить, чтобы такое происходило ни с журналистами, ни с кем бы то ни было еще", - приводит слова президент агентство "Ассошиэйтед пресс".
Также он рассказал, что провел ряд разговоров с высокопоставленными представителями Эр-Рияда, но не поделился подробностями.
Д.Трамп также сказал, что он пригласил в Белый дом невесту пропавшего журналиста Хатис Сенгиз и предложил встретиться с ним и с первой леди США Меланией Трамп.
Американский выразил надежду на то, что журналист жив.
Саудовский журналист Дж.Хашкаджи перестал выходить на связь после того, как 2 октября зашел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы собрать документы для заключения брака. По словам невесты и друзей журналистов, после этого Дж.Хашкаджи из здания саудовской дипмиссии не выходил.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позднее заявил, что власти Саудовской Аравии должны предоставить информацию о том, что случилось с саудовским журналистом. Накануне турецкие власти получили разрешение на обыск здания саудовского генконсульства в Стамбуле.
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