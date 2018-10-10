Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9561 RUR   0.0257 GBR   2.2373 TRY   0.2789

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.96 Brent   85.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 26° Завтра 16° 23° 12 Окт 13° 21° 13 Окт 13° 17°

Дальнее зарубежье 10.10.2018 22:07

Ураган "Майкл" достиг побережья Флориды, ему может быть присвоен наивысший уровень опасности

Ураган "Майкл" в среду обрушился на побережье штата Флорида, принеся с собой сильный ветер и проливные дожди, сообщает телеканал CNN.

Ураган продолжает усиливаться, скорость ветра достигает 250 км/ч. Это означает, что вскоре урагану может быть присвоен пятый - наивысший - уровень опасности по шкале Саффира-Симпсона.

Около 400 тыс. человек, проживающих в опасных зонах, перед приближением урагана получили предписание об эвакуации.

Предварительно ущерб от стихии оценивается в $16 млрд.

Для Флориды "Майкл" станет самым мощным ураганом, достигшим северо-западного побережья штата, за всю историю наблюдений - с 1851 года. В 2005 году до этой части Флориды добрался ураган "Дэннис", относившийся на тот момент к третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.

Вдоль Атлантического побережья США штормовые предупреждения объявлены для штатов Северная и Южная Каролина включительно. Морские порты региона закрыты, волны в Мексиканском заливе достигают 8,5 м. Отменены более 230 авиарейсов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения во Флориде из-за приближения урагана. В Белом доме сообщили, что меры, которые будут приниматься в связи с угрозой урагана "Майкл", будут направлены на обеспечение безопасности частных лиц и государственной собственности, а также против последствий стихии.

При этом президент подчеркнул, что ураган "Майкл" сильнее, чем ураган "Флоренс", который в сентябре обрушился на Северную и Южную Каролину и привел к гибели людей.

Губернатор Флориды Рик Скотт ранее заявил, что Флорида "на 100% готова" к удару стихии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ФЛОРИДА, УРАГАН, УДАР


Похожие новости


Захвативший в США в заложники детей мужчина убил их - СМИ Флоридскому стрелку предъявили обвинения в убийстве Полиция Майами провела более 50 арестов по подозрениям в мародерстве после удара урагана "Ирма" Около 20 человек погибли и 42 госпитализированы в результате стрельбы в ночном клубе в Орландо - полиция

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]