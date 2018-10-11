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Дальнее зарубежье 11.10.2018 09:17

Глава МИД Эстонии и генсек НАТО обсудят отношения с Россией

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер встретится в четверг с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии, стороны обсудят дальнейшие шаги по усилению обороны и сдерживания, а также выполнение решений июльского саммита НАТО и отношения с Россией.

Кроме встречи, генсек НАТО и глава МИД откроют официально помещения представительства Эстонии в штаб-квартире альянса.

В новое представительство уже перебрались все 30 его сотрудников Эстонии.

С июля в штаб-квартире НАТО под единой крышей теперь располагается международный гражданский и военный персонал всех 29 государств НАТО.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МИД, НАТО, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]