Манат подешевел к евро и подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 11 октября ЦБА установил 1,9655 манат/1EUR (10 октября - 1,9561 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 октября установил 0,0254 манат/1RUB (10 октября - 0,0257 манат/1RUB).
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»