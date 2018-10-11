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Здравоохранение 11.10.2018 10:41

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке гепатита А в США

Роспотребнадзор просит граждан учитывать при планировании поездок информацию о вспышке гепатита А в США.

"По данным Центра по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC) на 1 октября 2018 года, в штатах Кентукки и Западная Вирджиния среди лиц без определенного места жительства и лиц, употребляющих наркотики, с начала августа текущего года регистрируется рост заболеваемости вирусным гепатитом А", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора в четверг.

Роспотребнадзор отмечает, что каждую неделю управления здравоохранения этих штатов сообщают о регистрации около 50 новых случаев заболеваний. На 28 сентября в Кентукки было зарегистрировано 1851, а в Западной Вирджинии - 1395 случаев инфекции.

"Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок, обратив особое внимание на целесообразность наличия вакцинации против гепатита А", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, РОСПОТРЕБНАДЗОР, США, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]