Роспотребнадзор предупреждает о вспышке гепатита А в США

Роспотребнадзор просит граждан учитывать при планировании поездок информацию о вспышке гепатита А в США.

"По данным Центра по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC) на 1 октября 2018 года, в штатах Кентукки и Западная Вирджиния среди лиц без определенного места жительства и лиц, употребляющих наркотики, с начала августа текущего года регистрируется рост заболеваемости вирусным гепатитом А", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора в четверг.

Роспотребнадзор отмечает, что каждую неделю управления здравоохранения этих штатов сообщают о регистрации около 50 новых случаев заболеваний. На 28 сентября в Кентукки было зарегистрировано 1851, а в Западной Вирджинии - 1395 случаев инфекции.

"Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок, обратив особое внимание на целесообразность наличия вакцинации против гепатита А", - говорится в сообщении.