Минэкологии отбирает поставщика оборудования и инвентаря для лаборатории комплексного мониторинга

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана отбирает поставщика оборудования и инвентаря для создания лаборатории комплексного мониторинга, отмечается в объявлении ведомства.

Отбор проводится методом открытого тендера, включающего два лота: поставка и установка здания лаборатории модульного типа, а также закупка аналитического оборудования и агрегатов, различного инвентаря и реквизитов (Лот-1); закупка транспортных средств (Лот-2).

Стоимость участия в лоте-1 составляет 350 манатов, в лоте-2 – 50 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 22 ноября. Тендерная процедура состоится 23 ноября.

Телефон для справок: 539-18-10, контактное лицо - Насиб Оруджев.

Н.Аббасова