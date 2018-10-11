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Инфраструктура и тендеры 11.10.2018 10:15

Минэкологии отбирает поставщика оборудования и инвентаря для лаборатории комплексного мониторинга

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана отбирает поставщика оборудования и инвентаря для создания лаборатории комплексного мониторинга, отмечается в объявлении ведомства.

Отбор проводится методом открытого тендера, включающего два лота: поставка и установка здания лаборатории модульного типа, а также закупка аналитического оборудования и агрегатов, различного инвентаря и реквизитов (Лот-1); закупка транспортных средств (Лот-2).

Стоимость участия в лоте-1 составляет 350 манатов, в лоте-2 – 50 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 22 ноября. Тендерная процедура состоится 23 ноября.

Телефон для справок: 539-18-10, контактное лицо - Насиб Оруджев.

Н.Аббасова

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E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНЭКОЛОГИИ, ПОСТАВЩИК, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]