Гасанов обсудил с Каспшиком ситуацию на линии соприкосновения азербайджанских и армянских военных в Карабахе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на линии соприкосновения войск, итогах проведенных мониторингов и урегулировании нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ф.Исазаде