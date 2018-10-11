Гасанов обсудил с Каспшиком ситуацию на линии соприкосновения азербайджанских и армянских военных в Карабахе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.
"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на линии соприкосновения войск, итогах проведенных мониторингов и урегулировании нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»