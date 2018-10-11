Президент Алиев ознакомился с ходом строительства платной автодороги до границы с РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ветряного парка электроэнергии «Йени Яшма», сообщает сайт главы государства.

Согласно информации, парк мощностью 50 МВт расположен на территории поселков Йени Яшма и Шурабад.

И.Алиев в четверг в рамках посещения Губинского района, ознакомился с ходом строительства новой платной автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией.

Протяженность автодороги составит 92 км и она соответствует техническому уровню 1B.

Как сообщалось ранее, Азербайджан планирует до конца 2020 года ввести в строй новую автомагистраль от Баку до границы РФ.

Президент Ильхам Алиев 19 февраля 2018 года распорядился выделить 150 млн манатов ($88,2 млн по текущему курсу) на строительство новой автодороги от пос. Г.З.Тагиев до границы с РФ.

Новая автодорога станет частью международного транспортного коридора "Север-Юг", а также даст толчок развитию туризма.

Ф.Исазаде