Президент Алиев ознакомился с ходом строительства платной автодороги до границы с РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ветряного парка электроэнергии «Йени Яшма», сообщает сайт главы государства.
Согласно информации, парк мощностью 50 МВт расположен на территории поселков Йени Яшма и Шурабад.
И.Алиев в четверг в рамках посещения Губинского района, ознакомился с ходом строительства новой платной автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией.
Протяженность автодороги составит 92 км и она соответствует техническому уровню 1B.
Как сообщалось ранее, Азербайджан планирует до конца 2020 года ввести в строй новую автомагистраль от Баку до границы РФ.
Президент Ильхам Алиев 19 февраля 2018 года распорядился выделить 150 млн манатов ($88,2 млн по текущему курсу) на строительство новой автодороги от пос. Г.З.Тагиев до границы с РФ.
Новая автодорога станет частью международного транспортного коридора "Север-Юг", а также даст толчок развитию туризма.
Ф.Исазаде
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