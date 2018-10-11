Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9561 RUR   0.0257 GBR   2.2373 TRY   0.2789

Цена на нефть

    $/bbl WTI   73.17 Brent   83.09

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 23° Завтра 14° 22° 13 Окт 13° 17° 14 Окт 13° 19°

Финансы 11.10.2018 10:48

ГНФАР занял 10-ое место в рейтинге Public Investor 100

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) за управление государственными средствами в 2018 году включен в число 100 самых влиятельных инвесторов мира, говорится в сообщении фонда.

«В рейтинге «Public Investor 100» Института суверенных фондов (SWFI) ГНФАР занял 10-ое место. В списке представлены сто влиятельных инвесторов, выбранных среди крупных суверенных фондов, пенсионных фондов, центральных банков и прочих организаций, особо отличившихся в управлении средствами в существующих условиях», - отмечается в информации.

Ренкинг SWFI составлен с учетом таких критериев, как инновации, применяемые в деятельности финансовых структур, специальные программы, механизмы финансирования, показатели доходности, существующие условия и реализованные инициативы.

Как сообщалось, инвестиционный портфель Госнефтефонда по состоянию на 30 июня 2018 года равен $37 млрд 770,43 тыс, активы ГНФАР – $38 млрд 36,06 млн.

За I-ое полугодие 2018 года 76,4% инвестиционного портфеля фонда размещено в облигации и инструменты денежного рынка, 14,1% - акции, 6% - недвижимость, 3,5% - золото.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, ИНВЕСТОРЫ, РЕНКИНГ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]