ГНФАР занял 10-ое место в рейтинге Public Investor 100

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) за управление государственными средствами в 2018 году включен в число 100 самых влиятельных инвесторов мира, говорится в сообщении фонда.
«В рейтинге «Public Investor 100» Института суверенных фондов (SWFI) ГНФАР занял 10-ое место. В списке представлены сто влиятельных инвесторов, выбранных среди крупных суверенных фондов, пенсионных фондов, центральных банков и прочих организаций, особо отличившихся в управлении средствами в существующих условиях», - отмечается в информации.
Ренкинг SWFI составлен с учетом таких критериев, как инновации, применяемые в деятельности финансовых структур, специальные программы, механизмы финансирования, показатели доходности, существующие условия и реализованные инициативы.
Как сообщалось, инвестиционный портфель Госнефтефонда по состоянию на 30 июня 2018 года равен $37 млрд 770,43 тыс, активы ГНФАР – $38 млрд 36,06 млн.
За I-ое полугодие 2018 года 76,4% инвестиционного портфеля фонда размещено в облигации и инструменты денежного рынка, 14,1% - акции, 6% - недвижимость, 3,5% - золото.
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
Гасанов обсудил с Каспшиком ситуацию на линии соприкосновения азербайджанских и армянских военных в Карабахе
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта продолжает снижаться, за сутки зафиксировано 25 нарушений - Минобороны Азербайджана
Глава Минобороны Азербайджана принял участие в открытии Центральной военной ветеринарной лаборатории
Два человека погибли в США в результате урагана "Майкл"
Роспотребнадзор предупреждает о вспышке гепатита А в США
Гонконг создаст искусственные острова для решения проблемы нехватки жилья
Президент Алиев ознакомился с ходом строительства платной автодороги до границы с РФ
Азеригаз газифицировал в январе-сентябре более 70 населенных пунктов
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Глава МИД Эстонии и генсек НАТО обсудят отношения с Россией
Власти Шри-Ланки опровергли планы создания Китаем военной базы в порту Хамбантота
Трамп и Путин могут вновь встретиться в Хельсинки в начале 2019 года, считают западные СМИ
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Главный исполнительный директор Bakcell избран в Правление Азербайджано-Французской торгово-промышленной палаты
WesternUnion и Банк Республика вводят цифровые инновации в Азербайджане: международные денежные переводы теперь доступны через приложение Банка «Mobil Şöbə»
В Баку состоялся литературный вечер, посвященный Сергею Есенину
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»