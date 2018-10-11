ГНФАР занял 10-ое место в рейтинге Public Investor 100

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) за управление государственными средствами в 2018 году включен в число 100 самых влиятельных инвесторов мира, говорится в сообщении фонда.

«В рейтинге «Public Investor 100» Института суверенных фондов (SWFI) ГНФАР занял 10-ое место. В списке представлены сто влиятельных инвесторов, выбранных среди крупных суверенных фондов, пенсионных фондов, центральных банков и прочих организаций, особо отличившихся в управлении средствами в существующих условиях», - отмечается в информации.

Ренкинг SWFI составлен с учетом таких критериев, как инновации, применяемые в деятельности финансовых структур, специальные программы, механизмы финансирования, показатели доходности, существующие условия и реализованные инициативы.

Как сообщалось, инвестиционный портфель Госнефтефонда по состоянию на 30 июня 2018 года равен $37 млрд 770,43 тыс, активы ГНФАР – $38 млрд 36,06 млн.

За I-ое полугодие 2018 года 76,4% инвестиционного портфеля фонда размещено в облигации и инструменты денежного рынка, 14,1% - акции, 6% - недвижимость, 3,5% - золото.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова