Жертвами урагана "Майкл" на юго-востоке США стали два человека, сообщают в четверг американские СМИ.

Один мужчина скончался накануне во Флориде после того, как на него упало дерево. Еще один человек - в Джорджии.

В результате удара урагана около 500 тыс. человек остались без электричества в американских штатах Алабама, Джорджия и Флорида.

Значительно повреждены жилые дома, разбиты окна и витрины магазинов, многие улицы затоплены.

Для ликвидации последствий удара стихии во Флориде задействованы тысячи сотрудников экстренных служб и 2,5 тыс. военных. На территории штата организовано более 50 пунктов временного размещения, в них сейчас находится почти 7 тыс. человек.

Серьезно пострадал от урагана город Панама-Сити во Флориде. По всему городу повалены деревья, оборваны линии электропередачи.

Ураган "Майкл" достиг Флориды накануне, тогда ему была присвоена предпоследняя по мощности категория по шкале Саффира-Симпсона. Затем он обрушился на штаты Алабама и Джорджия.

Ранее в четверг национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что "Майкл" ослаб до первой из пяти категорий. Однако метеорологи предупредили, что опасность по-прежнему сохраняется.

Для Флориды "Майкл" стал самым мощным ураганом, достигшим северо-западного побережья штата, за всю историю наблюдений - с 1851 года. В 2005 году до этой части Флориды добрался ураган "Дэннис", относившийся на тот момент к третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения во Флориде из-за приближения урагана. В Белом доме сообщили, что меры, которые будут приниматься в связи с угрозой урагана "Майкл", будут направлены на обеспечение безопасности частных лиц и государственной собственности, а также против последствий стихии.