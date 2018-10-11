Новые санкции ЕС против России в связи с попыткой кибератаки на ОЗХО пока не рассматриваются - европейский чиновник

Совет ЕС по иностранным делам может обсудить 15 октября в Люксембурге попытку российских хакеров атаковать штаб-квартиру ОЗХО, но вопрос о расширении антироссийских санкций в связи с этим пока не ставится, заявил журналистам на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник.

"Думаю, что нет", - ответил он в четверг в Брюсселе на вопрос о том, будет ли обсуждаться возможность расширения санкций в отношении России в связи с предотвращенной атакой против ОЗХО.

"Будет только информация о сложившейся ситуации", - сказал функционер ЕС.

Он отметил, что "одно или два государства-члена могут выступить с сообщением" о попытке атаки в Гааге.

По его мнению, в ходе этого обсуждения может быть обращено внимание на совпадение по времени принятия Советом ЕС нового режима ограничительных мер и попытки хакерской атаки против ОЗХО.