Угроза кибератак в ФРГ остается высокой - глава МВД Зеехофер

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер в четверг оценил угрозу совершения хакерских атак на компьютерные системы в Германии как высокую.
"Угроза высока, ситуация напряженная - как для государства, так и для пользователей", - сказал Х.Зеехофер журналистам в Берлине в четверг, выступая на презентации доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) "Ситуация в сфере информационно-технологической безопасности".
Доклад опубликован в четверг, в нем около сотни страниц, он охватывает период с июля 2017 по май 2018 года. В нем перечислены случаи нападений на компьютерные системы ФРГ со стороны хакерских групп, таких, как APT28, CozyBear, Emissary-Panda.
Согласно докладу, активнее всего различные хакерские группы атакуют правительственные учреждения ФРГ.
Так, кибератаки на правительственные сети в Германии происходят ежедневно, ежемесячно антивирусное программное обеспечение "ловит" десятки тысяч вирусных посланий, говорится в докладе.
"Кибератаки на правительственные сети совершаются ежедневно. Помимо массированных атак без конкретных целей существуют целенаправленные кампании", - сказано в докладе.
Отмечается, что электронные письма с вредоносными программами фиксируются чаще всего, ежемесячно таких писем бывает около 28 тыс., они отслеживаются в реальном времени и блокируются еще до того, как достигают почтовых ящиков адресата.
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