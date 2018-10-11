Республиканцы оптимистично оценивают свои шансы на предстоящих промежуточных выборах в США

Представители Республиканской партии США в последние дни с оптимизмом оценивают свои шансы на запланированных на ноябрь промежуточных выборах, пишет в четверг газета "Хилл".
Республиканцы считают, что в ходе выборов им даже удастся укрепить свое большинство в сенате США. В настоящее время у членов их партии - 51 из 100 мест в верхней палате конгресса.
"Если вы посмотрите на опросы, которые мы видим на протяжении последних четырех-пяти дней, становится понятно, что такие штаты как Северная Дакота и Миссури движутся в республиканском направлении", - рассказал специалист по стратегии Республиканской партии Мэтт Маковиак, объясняю причину такого оптимизма.
Издание отмечает, что позиции республиканцев укрепились после того, как на прошлой неделе сенат США после продолжительных дебатов и сопротивления со стороны демократов утвердил кандидатуру Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда, которая была предложена американским лидером Дональдом Трампом еще в июле этого года.
В частности, согласно последним опросам, в штате Северная Дакота представитель республиканцев Кевин Крамен опережает по популярности сенатора-демократа Хейди Хайткэмп. Похожая ситуация в штате Миссури, там, как показывают опросы, у республиканцев больше шансов победить сенатора от Демократической партии Клэр Маккаскилл. При этом, "Хилл" напоминает, что в ходе голосования по утверждению Б.Кавано обе эти демократки проголосовали против его кандидатуры.
Промежуточные выборы пройдут в США в ноябре. В итоге будет полностью переизбрана нижняя палата конгресса США - палата представителей, а также 35 сенаторов из 100.
В минувшую субботу сенаторы США поддержали кандидатуру Б.Кавано на пост судьи Верховного суда. В поддержку Б.Кавано проголосовали 50 сенаторов, против - 48 сенаторов.
Наблюдатели тогда отмечали, что Б.Кавано считается последовательным сторонником консерваторов и их трактовки американских законов. Таким образом, в результате его утверждения, в суде теперь пять судей-консерваторов и четыре судьи-либерала. Это обеспечивает важную поддержку республиканцам и лично президенту США Дональду Трампу.
Сообщения о растущем оптимизме республиканцев по поводу выборов в сенат контрастируют с более ранними оценками, согласно которым у демократов были вполне реальные шансы взять под контроль как сенат, так и палату представителей. Такой вариант дал бы им очень мощный рычаг для воздействия на Д.Трампа и позволил бы не давать ход многим инициативам американского президента. В то же время, контроль над одной из палат также предоставит демократам возможности для блокирования предлагаемых Д.Трампом реформ.
Баку призывает Париж соблюдать циркуляр о запрете на визиты в сепаратистские регионы – МИД Азербайджана
Заявление представителя Госдепа США является сигналом Армении для вывода войск из Карабаха – МИД Азербайджана
Гасанов обсудил с Каспшиком ситуацию на линии соприкосновения азербайджанских и армянских военных в Карабахе
Ввод в строй ветряного парка «Йени Яшма» увеличит долю альтернативной энергетики в общем объеме энерговыработки до 1,8% - Азерэнержи
Уровень защищенности общего рынка ЕАЭС падает из-за борьбы надзорных органов стран союза - министр ЕЭК
Каспар задействовал сухогруз «Махмуд Рагимов» в перевозках по Азовскому, Черному и Средиземному морям
В Азербайджане за 8 месяцев зарегистрировано 40 тыс. браков и около 9,9 тыс. разводов
Два человека стали жертвами циклона "Титли" в Индии
Азербайджан вошел в топ-3 стран по гастрономическому туризму
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда инфраструктурных объектов в Губинском районе
Президент Алиев открыл автодорогу на севере Азербайджана
Президент Алиев ознакомился с ходом строительства платной автодороги до границы с РФ
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Главный исполнительный директор Bakcell избран в Правление Азербайджано-Французской торгово-промышленной палаты
WesternUnion и Банк Республика вводят цифровые инновации в Азербайджане: международные денежные переводы теперь доступны через приложение Банка «Mobil Şöbə»
В Баку состоялся литературный вечер, посвященный Сергею Есенину
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»