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Культура 11.10.2018 14:39

Управление Ичеришехер направит около 2,5 млн манатов на реставрацию Дома Бакинских Ханов

Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при кабинете министров Азербайджана заключило контракт с ООО "Conco" на реставрацию Дома Бакинских Ханов.

Контракт предусматривает восстановление, реконструкцию Дома Бакинских Ханов и благоустройство прилегающей территории.

Стоимость договора, согласно данным сайта www.tender.gov.az, составляет 2 млн 496 тыс. 998,18 манатов.

Дом Бакинских Ханов расположен в историческом центре города Баку. Данный архитектурный комплекс датируется XVII-XVIII веками.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОМПЛЕКС, РЕСТАВРАЦИЯ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]