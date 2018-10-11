Управление Ичеришехер направит около 2,5 млн манатов на реставрацию Дома Бакинских Ханов

Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при кабинете министров Азербайджана заключило контракт с ООО "Conco" на реставрацию Дома Бакинских Ханов.

Контракт предусматривает восстановление, реконструкцию Дома Бакинских Ханов и благоустройство прилегающей территории.

Стоимость договора, согласно данным сайта www.tender.gov.az, составляет 2 млн 496 тыс. 998,18 манатов.

Дом Бакинских Ханов расположен в историческом центре города Баку. Данный архитектурный комплекс датируется XVII-XVIII веками.

Н.Аббасова