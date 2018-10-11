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Культура 11.10.2018 14:40

Коллекция Ростроповича и Вишневской в ноябре будет выставлена на торги Sotheby’s

Более 300 лотов из коллекции Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской общей стоимостью 3,5 млн фунтов будут впервые выставлены на торги Sotheby’s в Лондоне в ноябре.

"Коллекция Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской будет представлена на торгах Sotheby’s, которые пройдут в Лондоне 28 ноября. Аукцион, посвященный двум легендам мировой классической сцены, представит более 300 лотов, среди которых будут предметы мебели, ювелирные украшения, произведения русского искусства, книги и музыкальные инструменты, на которых играл сам маэстро, а также другие выдающиеся композиторы и исполнители XX века", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома в четверг.

Там отметили, что "общий эстимейт лотов, которые позволят их новым владельцам по-новому взглянуть на личную жизнь Ростроповича и Вишневской, составит 3,5 млн фунтов".

В пресс-службе привели слова дочерей артистов, Елены и Ольги Ростропович, которые отметили, что на торгах будет представлено много личных вещей.

Как отметил международный директор Отдела русского искусства Sotheby’s Джо Викери, в 2007 году аукционный дом продал легендарную коллекцию русского искусства М.Ростроповича и Г.Вишневской, которая теперь хранится в Константиновском дворце в Стрельне.

"В 2007 году Sotheby’s должен был выставить на торги коллекцию русского искусства Ростроповича и Вишневской. Однако аукцион был отменен, после того как была достигнута договоренность о продаже всей коллекции по частному соглашению", - пояснили в пресс-службе Sotheby’s.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]