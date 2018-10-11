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Бизнес и законодательство 11.10.2018 16:07

Японские компании вслед за Panasonic собираются покинуть Лондон после Brexit

Крупный японский бизнес собирается перенести европейские штаб-квартиры из Лондона в другие страны Евросоюза после выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

Как пишет Financial Times, пример Panasonic, который в сентябре объявил о переезде из Великобритании в Нидерланды, вдохновил и другие японские компании. Panasonic - первая японская корпорация не из мира финансов, которая назвала связанную с Brexit неопределенность главной причиной переноса штаб-квартиры.

Одним из важнейших факторов является потенциальное увеличение налоговой нагрузки японских компаний, в случае если головной офис останется в Лондоне и будет получать дивиденды или иные поступления от подразделений в других европейских странах.

Влиятельная федерация японских предприятий Keidanren выразила сожаление в связи с тем, что правительство Великобритании до сих пор не прояснило ситуацию.

На данный момент налог на прибыль компаний в Великобритании составляет 20%, и после 2020 года он снизится. В Японии ставка превышает 30%, и японское правительство может наложить на компании, остающиеся в Великобритании, дополнительные требования, поскольку страна может быть отнесена к "налоговым гаваням".

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Тэги: ЯПОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, БИЗНЕС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]