Японские компании вслед за Panasonic собираются покинуть Лондон после Brexit

Крупный японский бизнес собирается перенести европейские штаб-квартиры из Лондона в другие страны Евросоюза после выхода Великобритании из ЕС (Brexit).
Как пишет Financial Times, пример Panasonic, который в сентябре объявил о переезде из Великобритании в Нидерланды, вдохновил и другие японские компании. Panasonic - первая японская корпорация не из мира финансов, которая назвала связанную с Brexit неопределенность главной причиной переноса штаб-квартиры.
Одним из важнейших факторов является потенциальное увеличение налоговой нагрузки японских компаний, в случае если головной офис останется в Лондоне и будет получать дивиденды или иные поступления от подразделений в других европейских странах.
Влиятельная федерация японских предприятий Keidanren выразила сожаление в связи с тем, что правительство Великобритании до сих пор не прояснило ситуацию.
На данный момент налог на прибыль компаний в Великобритании составляет 20%, и после 2020 года он снизится. В Японии ставка превышает 30%, и японское правительство может наложить на компании, остающиеся в Великобритании, дополнительные требования, поскольку страна может быть отнесена к "налоговым гаваням".
Баку призывает Париж соблюдать циркуляр о запрете на визиты в сепаратистские регионы – МИД Азербайджана
Заявление представителя Госдепа США является сигналом Армении для вывода войск из Карабаха – МИД Азербайджана
Гасанов обсудил с Каспшиком ситуацию на линии соприкосновения азербайджанских и армянских военных в Карабахе
В Азербайджане за 8 месяцев зарегистрировано 40 тыс. браков и около 9,9 тыс. разводов
Два человека стали жертвами циклона "Титли" в Индии
Азербайджан вошел в топ-3 стран по гастрономическому туризму
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда инфраструктурных объектов в Губинском районе
Президент Алиев открыл автодорогу на севере Азербайджана
Президент Алиев ознакомился с ходом строительства платной автодороги до границы с РФ
Трамп заявил о наличии у США дополнительных рычагов давления на Китай
Трамп заявил, что отлично ладит с курирующим "российское дело" заместителем генпрокурора США Розенстайном
Трамп вновь заявил о намерении переизбраться на должность президента США
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Главный исполнительный директор Bakcell избран в Правление Азербайджано-Французской торгово-промышленной палаты
WesternUnion и Банк Республика вводят цифровые инновации в Азербайджане: международные денежные переводы теперь доступны через приложение Банка «Mobil Şöbə»
В Баку состоялся литературный вечер, посвященный Сергею Есенину
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»