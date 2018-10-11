Азербайджан увеличил в январе-сентябре промпроизводство на 2%

Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-сентябре 2018 года составил 35,6 млрд манатов, что на 2% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По данным Госкомстата, рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе в январе-сентябре составил 10,8%, в нефтяном – 0,7%.

В январе-сентябре 2018 года 73,1% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 22,3% - перерабатывающую, 4% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,6% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности за январь-сентябрь 2018 года рост зафиксирован в производстве прицепов и полуприцепов (в 27,4 раза), полиграфической продукции (в 2,8 раза), электрооборудования (в 2,5 раза), табачной продукции (в 2,5 раза), мебели (в 2,1 раза), продукции текстильной промышленности (53,3%), кожи и кожаных изделий, обуви (42,7%), стройматериалов (32,2%), продукции деревообработки и изделий из дерева (20,6%), продукции металлургической промышленности (15,7%), напитков (11,4%), химпродукции (7,8%), готовой продукции из металла (7,4%), бумаги и картона (5,8%), одежды (1,6%).

Спад в январе-сентябре 2018 года имел место в производстве продовольственной продукции (0,6%), резины и пластмассы (2,8%), фармацевтической продукции (3,6%), производстве компьютеров и электронной и оптической продукции (10,1%), в установке и ремонте машин и оборудования (10,8%), в производстве машин и оборудования (13,2%), прочих транспортных средств (64%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара производства в январе-сентябре 2018 года рост составил 5,9%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов – 2,2%.

Объем промышленного производства в Азербайджане в 2017 году составил 39,6 млрд манатов, что на 3,4% ниже показателя 2016 года.

Н.Аббасова