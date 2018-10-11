Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $320

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 сентября 2018 года составляет 541,2 манат ($318,35 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 3,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, на транспорта и складском хозяйстве, строительстве.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 сентября 2018 года составило 1 млн 540,3 тыс. человек. Из них 880,4 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 659,9 тыс. человек – в частном.

При этом 21,3% работников заняты в сфере образования, 18,9% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,3% - промышленности, 8,5% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,1% - строительстве, 7,0% - госуправлении и обороне, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6% - финансовой и страховой деятельностью, 11,1% - прочих сферах экономики.

Р.Бабаев