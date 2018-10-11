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Социум 11.10.2018 15:34

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $320

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 сентября 2018 года составляет 541,2 манат ($318,35 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 3,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, на транспорта и складском хозяйстве, строительстве.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 сентября 2018 года составило 1 млн 540,3 тыс. человек. Из них 880,4 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 659,9 тыс. человек – в частном.

При этом 21,3% работников заняты в сфере образования, 18,9% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,3% - промышленности, 8,5% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,1% - строительстве, 7,0% - госуправлении и обороне, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6% - финансовой и страховой деятельностью, 11,1% - прочих сферах экономики.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЗАРПЛАТА, СРЕДНЯЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]