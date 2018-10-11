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ТЭК 11.10.2018 15:40

ОПЕК снизила оценку мирового спроса на нефть в 2018г на 80 тыс. б/с, в 2019г - на 50 тыс. б/с

ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на 80 тыс. баррелей в сутки - до 1,54 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

По итогам 2018 года ОПЕК теперь ожидает спрос на нефть на уровне 98,79 млн б/с. Снижение прогноза связано в основном с более низким, чем ожидалось, потреблением нефти в странах ОЭСР (-30 тыс. б/с) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (-20 тыс. б/с), а также из-за тяжелой экономической ситуации в странах Латинской Америки.

По прогнозам картеля, в 2019 году спрос на нефть вырастет на 1,36 млн б/с, что на 50 тыс. б/с меньше, чем ожидалось месяц назад. В результате ОПЕК ожидает, что в следующем году спрос на нефть составит 100,15 млн б/с.

В 2019 году рост спроса на нефть обеспечат, прежде всего, страны, не входящие в ОЭСР - на 1,11 млн б/с, страны ОЭСР - остальные 0,25 млн б/с. При этом, отмечает ОПЕК, спрос на нефть в следующем году будет зависеть от азиатских стран во главе с Индией и Китаем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СПРОС, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]