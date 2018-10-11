В мире с начала 2018 года убито 56 журналистов из-за их профессиональной деятельности, сообщили в четверг в международной организации "Репортеры без границ".

Таким образом, этот показатель уже сейчас выше, чем число убитых журналистов за весь 2017 год - 55 человек.

"В мире за первые девять месяцев 2018 года убили больше профессиональных журналистов из-за их работы, чем за весь 2017 год", - говорится в сообщении организации.

Отмечается, что больше половины из них скончались в зонах военных конфликтов.

С начала этого года больше всего журналистов было убито в Афганистане (13 человек), Йемене (5 человек), США (6 человек) и Мексике (6 человек).

По словам генерального секретаря "Репортеров без границ" Кристофа Делуара, статистика указывает на острую необходимость принятия мер для защиты журналистов.

"Число смертей, которое вызывает обеспокоенность, напоминает о срочной необходимости обеспечить журналистов большей защитой", - сказал он.

В частности, К.Делуар призвал учредить должность спецпредставителя генсека ООН, который будет заниматься этим вопросом. Он отметил, что эту инициативу поддерживает все больше правительств в мире и более ста СМИ, организаций и союзов журналистов по всему миру.