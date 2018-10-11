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Социум 11.10.2018 15:57

За девять месяцев 2018 года в мире убито больше журналистов, чем за весь 2017 год - "Репортеры без границ"

В мире с начала 2018 года убито 56 журналистов из-за их профессиональной деятельности, сообщили в четверг в международной организации "Репортеры без границ".

Таким образом, этот показатель уже сейчас выше, чем число убитых журналистов за весь 2017 год - 55 человек.

"В мире за первые девять месяцев 2018 года убили больше профессиональных журналистов из-за их работы, чем за весь 2017 год", - говорится в сообщении организации.

Отмечается, что больше половины из них скончались в зонах военных конфликтов.

С начала этого года больше всего журналистов было убито в Афганистане (13 человек), Йемене (5 человек), США (6 человек) и Мексике (6 человек).

По словам генерального секретаря "Репортеров без границ" Кристофа Делуара, статистика указывает на острую необходимость принятия мер для защиты журналистов.

"Число смертей, которое вызывает обеспокоенность, напоминает о срочной необходимости обеспечить журналистов большей защитой", - сказал он.

В частности, К.Делуар призвал учредить должность спецпредставителя генсека ООН, который будет заниматься этим вопросом. Он отметил, что эту инициативу поддерживает все больше правительств в мире и более ста СМИ, организаций и союзов журналистов по всему миру.

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Тэги: МИР, ЖУРНАЛИСТЫ, ГИБЕЛЬ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]