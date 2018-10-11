Население Азербайджана в январе-сентябре увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%

Население Азербайджана приобрело в январе-сентябре 2018 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 26 млрд 158,1 млн манатов, что на 2,7% превышает показатель аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 13 млрд 133,9 млн манатов (рост по сравнению с январем-сентябрем 2017г на 2,1%), непродовольственных товаров – 13 млрд 24,2 млн манатов (рост на 3,3%).
По данным комитета, за январь-сентябрь 45,9% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,3% - напитки и табачные изделия, 18,2% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,3% - электроприборы и мебель, 5,7% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,6% - прочую непродовольственную продукцию.
Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-сентябре 2018 года составили 148,8 манатов, на покупку непродовольственных товаров – 147,5 манатов.
Н.Аббасова
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