Азербайджан вошел в топ-3 стран по гастрономическому туризму

Азербайджан вошел в тройку стран, популярных для гастрономического туризма, сообщает российское агентство ТурСтат на основе анализа данных голосования премии National Geographic Traveler Awards 2018 по туристическим направлениям отдыха в странах СНГ.

По данным ТурСтат, в номинации «Гастрономический туризм» за Узбекистан отдали 34% голосов, Италию - 21%, Азербайджан - 15%, Францию - 13%, Армению - 8%.

Р.Бабаев