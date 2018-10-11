Азербайджан вошел в топ-3 стран по гастрономическому туризму

Азербайджан вошел в тройку стран, популярных для гастрономического туризма, сообщает российское агентство ТурСтат на основе анализа данных голосования премии National Geographic Traveler Awards 2018 по туристическим направлениям отдыха в странах СНГ.
По данным ТурСтат, в номинации «Гастрономический туризм» за Узбекистан отдали 34% голосов, Италию - 21%, Азербайджан - 15%, Францию - 13%, Армению - 8%.
Р.Бабаев
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