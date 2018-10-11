Сенаторы США предложили выделить $1 млрд на снижение зависимости европейских стран от российских энергоносителей

Американские сенаторы представили законопроект, предусматривающий выделение миллиарда долларов на снижение зависимости стран Европы от российских энергоносителей.
Сенаторы США Крис Мерфи и Рональд Джонсон, входящие в комитет по международным отношениям верхней палаты конгресса, представили законопроект, нацеленный на "борьбу с пагубным российским влиянием" на энергетический рынок Европы, сообщила в четверг радиостанция "Дойче велле".
Документ "Энергетическая безопасность и диверсификация в Европе" предполагает, в частности, выделение миллиарда долларов с 2019 по 2023 годы на государственные и частные проекты в области энергообеспечения в странах, которые будут выбраны отдельно.
Кроме того, Агентство США по торговле и развитию будет получать ежегодно $5 млн на такие цели, как экспертизы осуществимости проектов и технические семинары по поддержке проектов на ранних стадиях развития.
В то же время планируется содействовать госдепартаменту США в "усилении политической и дипломатической поддержки определенных стран" при развитии их энергетического рынка.
Баку призывает Париж соблюдать циркуляр о запрете на визиты в сепаратистские регионы – МИД Азербайджана
Заявление представителя Госдепа США является сигналом Армении для вывода войск из Карабаха – МИД Азербайджана
Гасанов обсудил с Каспшиком ситуацию на линии соприкосновения азербайджанских и армянских военных в Карабахе
В Азербайджане за 8 месяцев зарегистрировано 40 тыс. браков и около 9,9 тыс. разводов
Два человека стали жертвами циклона "Титли" в Индии
Азербайджан вошел в топ-3 стран по гастрономическому туризму
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда инфраструктурных объектов в Губинском районе
Президент Алиев открыл автодорогу на севере Азербайджана
Президент Алиев ознакомился с ходом строительства платной автодороги до границы с РФ
Трамп заявил о наличии у США дополнительных рычагов давления на Китай
Трамп заявил, что отлично ладит с курирующим "российское дело" заместителем генпрокурора США Розенстайном
Трамп вновь заявил о намерении переизбраться на должность президента США
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Главный исполнительный директор Bakcell избран в Правление Азербайджано-Французской торгово-промышленной палаты
WesternUnion и Банк Республика вводят цифровые инновации в Азербайджане: международные денежные переводы теперь доступны через приложение Банка «Mobil Şöbə»
В Баку состоялся литературный вечер, посвященный Сергею Есенину
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»