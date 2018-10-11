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ТЭК 11.10.2018 16:25

Сенаторы США предложили выделить $1 млрд на снижение зависимости европейских стран от российских энергоносителей

Американские сенаторы представили законопроект, предусматривающий выделение миллиарда долларов на снижение зависимости стран Европы от российских энергоносителей.

Сенаторы США Крис Мерфи и Рональд Джонсон, входящие в комитет по международным отношениям верхней палаты конгресса, представили законопроект, нацеленный на "борьбу с пагубным российским влиянием" на энергетический рынок Европы, сообщила в четверг радиостанция "Дойче велле".

Документ "Энергетическая безопасность и диверсификация в Европе" предполагает, в частности, выделение миллиарда долларов с 2019 по 2023 годы на государственные и частные проекты в области энергообеспечения в странах, которые будут выбраны отдельно.

Кроме того, Агентство США по торговле и развитию будет получать ежегодно $5 млн на такие цели, как экспертизы осуществимости проектов и технические семинары по поддержке проектов на ранних стадиях развития.

В то же время планируется содействовать госдепартаменту США в "усилении политической и дипломатической поддержки определенных стран" при развитии их энергетического рынка.

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Тэги: США, СЕНАТОРЫ, РОССИЯ, ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]