Сенаторы США предложили выделить $1 млрд на снижение зависимости европейских стран от российских энергоносителей

Американские сенаторы представили законопроект, предусматривающий выделение миллиарда долларов на снижение зависимости стран Европы от российских энергоносителей.

Сенаторы США Крис Мерфи и Рональд Джонсон, входящие в комитет по международным отношениям верхней палаты конгресса, представили законопроект, нацеленный на "борьбу с пагубным российским влиянием" на энергетический рынок Европы, сообщила в четверг радиостанция "Дойче велле".

Документ "Энергетическая безопасность и диверсификация в Европе" предполагает, в частности, выделение миллиарда долларов с 2019 по 2023 годы на государственные и частные проекты в области энергообеспечения в странах, которые будут выбраны отдельно.

Кроме того, Агентство США по торговле и развитию будет получать ежегодно $5 млн на такие цели, как экспертизы осуществимости проектов и технические семинары по поддержке проектов на ранних стадиях развития.

В то же время планируется содействовать госдепартаменту США в "усилении политической и дипломатической поддержки определенных стран" при развитии их энергетического рынка.