Каспар задействовал сухогруз «Махмуд Рагимов» в перевозках по Азовскому, Черному и Средиземному морям

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (АКМП) отправило сухогруз «Махмуд Рагимов» для выполнения рейсов в международных водах, говорится в сообщении пароходства.
«Сухогруз «Махмуд Рагимов» будет задействован в выполнении рейсов в бассейнах Азовского, Черного и Средиземного морей. Техобслуживание и контроль над судном будет осуществлять турецкая «дочка» АКМП - компания Caspdry», - говорится в сообщении общества.
По данным пароходства, судно после загрузки в Туркменистане отправилось в направлении Болгарии. Пройдя по Волга-Донскому каналу через территориальные воды России, сухогруз прибудет в порт Ростова и после соответствующего оформления направится в болгарский порт Бургас
«Это 14-ое по счету судно пароходства, привлеченное к грузоперевозкам за пределами Каспия, включая 12 сухогрузов и два танкера», - указывается в информации.
Сухогруз «Маммуд Рагимов» был построен в 1994 году. Дедвейт судна составляет 4,485 тыс. тонн, общая вместимость – 4,1 тыс. тонн, длина – 117,5 метров, ширина – 16,5 метров, скорость – 11 узлов.
Всего парк универсальных сухогрузов пароходства насчитывает 20 судов.
Н.Аббасова
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