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Дальнее зарубежье 11.10.2018 17:15

Трамп заявил, что отлично ладит с курирующим "российское дело" заместителем генпрокурора США Розенстайном

Президент США Дональд Трамп дал позитивную оценку отношениям с заместителем генпрокурора США Родом Розенстайном, о возможной скорой отставке которого ранее писали американские СМИ.

"Вообще-то мы отлично ладим Родом (Розенстайном - ИФ). Идет позорная охота на ведьм", - заявил он в четверг в интервью каналу "Фокс ньюс", отвечая на вопрос журналиста, не собирается ли он уволить Р.Розенстайна после промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на ноябрь этого года.

Кроме того, Д.Трамп вновь опроверг наличие сговора между представителями его предвыборного штаба и российскими властями.

"Не было сговора с Россией", - сказал он, отметив, что на самом деле у РФ был "сговор с (соперницей по предвыборной гонке Хиллари - ИФ) Клинтон, с Нацкомитетом Демократической партии".

Информация о возможной отставке Р.Розенстайна появилась спустя несколько дней после того, как газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что замгенпрокурора предлагал коллегам тайно записывать свои разговоры с Д.Трампом и обсуждал возможность добиться отставки американского президента, опираясь на 25-ю поправку к конституции США (о полномочиях президента США).

В мае 2017 года Р.Розенстайн поставил Роберта Мюллера во главе расследования, посвященного предполагаемому сговору Д.Трампа с Москвой во время предвыборной гонки перед американскими выборами 2016 года. Именно Р.Розенстайн сформулировал задачи, которые предстоит решить Р.Мюллеру.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, МИНЮСТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]