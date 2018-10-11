Президент США Дональд Трамп дал позитивную оценку отношениям с заместителем генпрокурора США Родом Розенстайном, о возможной скорой отставке которого ранее писали американские СМИ.
"Вообще-то мы отлично ладим Родом (Розенстайном - ИФ). Идет позорная охота на ведьм", - заявил он в четверг в интервью каналу "Фокс ньюс", отвечая на вопрос журналиста, не собирается ли он уволить Р.Розенстайна после промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на ноябрь этого года.
Кроме того, Д.Трамп вновь опроверг наличие сговора между представителями его предвыборного штаба и российскими властями.
"Не было сговора с Россией", - сказал он, отметив, что на самом деле у РФ был "сговор с (соперницей по предвыборной гонке Хиллари - ИФ) Клинтон, с Нацкомитетом Демократической партии".
Информация о возможной отставке Р.Розенстайна появилась спустя несколько дней после того, как газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что замгенпрокурора предлагал коллегам тайно записывать свои разговоры с Д.Трампом и обсуждал возможность добиться отставки американского президента, опираясь на 25-ю поправку к конституции США (о полномочиях президента США).
В мае 2017 года Р.Розенстайн поставил Роберта Мюллера во главе расследования, посвященного предполагаемому сговору Д.Трампа с Москвой во время предвыборной гонки перед американскими выборами 2016 года. Именно Р.Розенстайн сформулировал задачи, которые предстоит решить Р.Мюллеру.
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