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Дальнее зарубежье 11.10.2018 16:55

Трамп вновь заявил о намерении переизбраться на должность президента США

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу "Фокс ньюс" в четверг подтвердил свои планы идти на второй президентский срок в 2020 году.

"Да", - ответил Д.Трамп на вопрос, собирается ли он переизбираться на второй срок.

Ведущие телеканала перечислили Д.Трампу его возможных конкурентов от Демократической партии на следующих президентских выборах в США. Среди них сенаторы Берни Сандерс, Кори Букер, Камала Харрис, Элизабет Уоррен, бывший вице-президент США Джо Байден и бывший госсекретарь США Джон Керри.

Д.Трамп скептически отозвался о своих возможных конкурентах.

"Сейчас они мне все нравятся. Я надеюсь, что все они будут здоровы, и что дойдут до конца. Я только надеюсь, что не появится какая-нибудь звезда или выдающийся мыслитель", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос, какого из потенциальных конкурентов он опасался бы больше всего.

Д.Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года - необходимые документы для участия в выборах 2020 года он подписал в день его инаугурации. Позднее он подтверждал свое желание.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]