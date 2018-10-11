Трамп вновь заявил о намерении переизбраться на должность президента США

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу "Фокс ньюс" в четверг подтвердил свои планы идти на второй президентский срок в 2020 году.
"Да", - ответил Д.Трамп на вопрос, собирается ли он переизбираться на второй срок.
Ведущие телеканала перечислили Д.Трампу его возможных конкурентов от Демократической партии на следующих президентских выборах в США. Среди них сенаторы Берни Сандерс, Кори Букер, Камала Харрис, Элизабет Уоррен, бывший вице-президент США Джо Байден и бывший госсекретарь США Джон Керри.
Д.Трамп скептически отозвался о своих возможных конкурентах.
"Сейчас они мне все нравятся. Я надеюсь, что все они будут здоровы, и что дойдут до конца. Я только надеюсь, что не появится какая-нибудь звезда или выдающийся мыслитель", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос, какого из потенциальных конкурентов он опасался бы больше всего.
Д.Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года - необходимые документы для участия в выборах 2020 года он подписал в день его инаугурации. Позднее он подтверждал свое желание.
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