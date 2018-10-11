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Карабахский конфликт 11.10.2018 17:02

Заявление представителя Госдепа США является сигналом Армении для вывода войск из Карабаха – МИД Азербайджана

Баку расценивает заявление советника помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента по нагорно-карабахскому урегулированию в качестве призыва к руководству Армении в кратчайшие сроки вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана.

«Это месседж руководству Армении вернуться в кратчайшие сроки к переговорам по урегулированию конфликта мирным путем и выводу вооруженных сил из азербайджанских территорий, и начать субстантивные обсуждения», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении отмечается, что сопредседатели МГ ОБСЕ также неоднократно заявляли о неприемлемости текущего статус-кво в карабахском конфликте.

«Заявление (Дж.Кента – ИФ) подтверждает мнение, высказанное президентом Ильхамом Алиевым о необходимости урегулирования конфликта на основе норм и принципов международного права и в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», - говорится в заявлении.

Накануне Дж.Кент на пресс-конференции в Баку подчеркнул, что карабахский конфликт должен быть решен согласно 4 резолюциям Совбеза ООН и мадридским принципам. "В Азербайджане все хотят урегулирования конфликта. США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, осознает всю серьезность ответственности в этом вопросе», - добавил представитель Госдепа.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, МИД, ГОСДЕП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]