Заявление представителя Госдепа США является сигналом Армении для вывода войск из Карабаха – МИД Азербайджана

Баку расценивает заявление советника помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента по нагорно-карабахскому урегулированию в качестве призыва к руководству Армении в кратчайшие сроки вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана.
«Это месседж руководству Армении вернуться в кратчайшие сроки к переговорам по урегулированию конфликта мирным путем и выводу вооруженных сил из азербайджанских территорий, и начать субстантивные обсуждения», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
В заявлении отмечается, что сопредседатели МГ ОБСЕ также неоднократно заявляли о неприемлемости текущего статус-кво в карабахском конфликте.
«Заявление (Дж.Кента – ИФ) подтверждает мнение, высказанное президентом Ильхамом Алиевым о необходимости урегулирования конфликта на основе норм и принципов международного права и в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», - говорится в заявлении.
Накануне Дж.Кент на пресс-конференции в Баку подчеркнул, что карабахский конфликт должен быть решен согласно 4 резолюциям Совбеза ООН и мадридским принципам. "В Азербайджане все хотят урегулирования конфликта. США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, осознает всю серьезность ответственности в этом вопросе», - добавил представитель Госдепа.
Ф.Исазаде
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