Заявление представителя Госдепа США является сигналом Армении для вывода войск из Карабаха – МИД Азербайджана

Баку расценивает заявление советника помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента по нагорно-карабахскому урегулированию в качестве призыва к руководству Армении в кратчайшие сроки вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана.

«Это месседж руководству Армении вернуться в кратчайшие сроки к переговорам по урегулированию конфликта мирным путем и выводу вооруженных сил из азербайджанских территорий, и начать субстантивные обсуждения», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении отмечается, что сопредседатели МГ ОБСЕ также неоднократно заявляли о неприемлемости текущего статус-кво в карабахском конфликте.

«Заявление (Дж.Кента – ИФ) подтверждает мнение, высказанное президентом Ильхамом Алиевым о необходимости урегулирования конфликта на основе норм и принципов международного права и в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», - говорится в заявлении.

Накануне Дж.Кент на пресс-конференции в Баку подчеркнул, что карабахский конфликт должен быть решен согласно 4 резолюциям Совбеза ООН и мадридским принципам. "В Азербайджане все хотят урегулирования конфликта. США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, осознает всю серьезность ответственности в этом вопросе», - добавил представитель Госдепа.

Ф.Исазаде