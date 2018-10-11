Трамп заявил о наличии у США дополнительных рычагов давления на Китай

Соединенные Штаты обладают дополнительными способами экономического давления на Китай, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу "Фокс ньюс".

"Я еще много чего могу сделать, если мне захочется. Я не хочу этого делать. Но им (китайцам - ИФ) нужно прийти к столу переговоров", - сказал Д.Трамп.

По словам Д.Трампа, Китай выражает готовность к переговорам, но сам президент считает, что Пекин в глубине души к ним еще не готов.

Президент США отметил, что введенные со стороны США пошлины негативно сказываются на экономике Китая.

При этом Д.Трамп заявил, что Китай хорошо проявляет себя в вопросе Северной Кореи. "Они достаточно хороши в вопросе Северной Кореи, в вопросе того, что мы делаем по Северной Корее", - сказал президент США.