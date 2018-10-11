Трамп заявил о наличии у США дополнительных рычагов давления на Китай

Соединенные Штаты обладают дополнительными способами экономического давления на Китай, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу "Фокс ньюс".
"Я еще много чего могу сделать, если мне захочется. Я не хочу этого делать. Но им (китайцам - ИФ) нужно прийти к столу переговоров", - сказал Д.Трамп.
По словам Д.Трампа, Китай выражает готовность к переговорам, но сам президент считает, что Пекин в глубине души к ним еще не готов.
Президент США отметил, что введенные со стороны США пошлины негативно сказываются на экономике Китая.
При этом Д.Трамп заявил, что Китай хорошо проявляет себя в вопросе Северной Кореи. "Они достаточно хороши в вопросе Северной Кореи, в вопросе того, что мы делаем по Северной Корее", - сказал президент США.
Баку призывает Париж соблюдать циркуляр о запрете на визиты в сепаратистские регионы – МИД Азербайджана
Заявление представителя Госдепа США является сигналом Армении для вывода войск из Карабаха – МИД Азербайджана
Гасанов обсудил с Каспшиком ситуацию на линии соприкосновения азербайджанских и армянских военных в Карабахе
Ввод в строй ветряного парка «Йени Яшма» увеличит долю альтернативной энергетики в общем объеме энерговыработки до 1,8% - Азерэнержи
Уровень защищенности общего рынка ЕАЭС падает из-за борьбы надзорных органов стран союза - министр ЕЭК
Каспар задействовал сухогруз «Махмуд Рагимов» в перевозках по Азовскому, Черному и Средиземному морям
В Азербайджане за 8 месяцев зарегистрировано 40 тыс. браков и около 9,9 тыс. разводов
Два человека стали жертвами циклона "Титли" в Индии
Азербайджан вошел в топ-3 стран по гастрономическому туризму
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда инфраструктурных объектов в Губинском районе
Президент Алиев открыл автодорогу на севере Азербайджана
Президент Алиев ознакомился с ходом строительства платной автодороги до границы с РФ
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Главный исполнительный директор Bakcell избран в Правление Азербайджано-Французской торгово-промышленной палаты
WesternUnion и Банк Республика вводят цифровые инновации в Азербайджане: международные денежные переводы теперь доступны через приложение Банка «Mobil Şöbə»
В Баку состоялся литературный вечер, посвященный Сергею Есенину
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»