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Дальнее зарубежье 11.10.2018 17:37

Трамп заявил о наличии у США дополнительных рычагов давления на Китай

Соединенные Штаты обладают дополнительными способами экономического давления на Китай, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу "Фокс ньюс".

"Я еще много чего могу сделать, если мне захочется. Я не хочу этого делать. Но им (китайцам - ИФ) нужно прийти к столу переговоров", - сказал Д.Трамп.

По словам Д.Трампа, Китай выражает готовность к переговорам, но сам президент считает, что Пекин в глубине души к ним еще не готов.

Президент США отметил, что введенные со стороны США пошлины негативно сказываются на экономике Китая.

При этом Д.Трамп заявил, что Китай хорошо проявляет себя в вопросе Северной Кореи. "Они достаточно хороши в вопросе Северной Кореи, в вопросе того, что мы делаем по Северной Корее", - сказал президент США.

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Тэги: США, ТРАМП, КИТАЙ, ДАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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