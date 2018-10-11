Зурабишвили своими заявлениями может спровоцировать проблемы с ближайшими партнерами Грузии - аналитик

Заявления кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили могут спровоцировать проблемы с ближайшими странами-партнерами, считает грузинский аналитик Гела Васадзе.

«Настоящая проблема в том, что, если эта госпожа станет президентом и ее слова будут восприниматься как позиция страны, а иначе быть не может, подобные, мягко говоря, необдуманные заявления могут сильно навредить международному имиджу Грузии и создать абсолютно ненужные проблемы с ближайшими партнерами. И это будет очень печально», - сказал Г.Васадзе азербайджанскому журналу RegionPlus, комментируя тюркофобскую риторику, проявленную Зурабишвили на встрече с армянским населением Грузии

При этом, он сомневается, что заявления Зурабишвили могут как-либо повлиять на общественное мнение в Грузии. «В общественном мнении уже сформировался негативный имидж её заявлений, поэтому к ним относятся скептически. Ровно так же сомневаюсь по поводу оформления этой позиции в формат государственной политики», - подчеркнул аналитик.

Г.Васадзе добавил, что не удивится, если С.Зурабишвили выступит с антиармянскими заявлениями в населенном азербайджанцами регионе Квемо-Картли.

На предвыборной встрече с армянским населением в городе Ниноцминда кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением, в котором противопоставляет армян этническим туркам. «До сих пор присвоение гражданства происходило только по решению президента. Один президент, который является моим оппонентом, предоставил гражданство очень многим туркам, однако вам не дал гражданство», - заявила С.Зурабишвили.

Грузинские правозащитники и политологи расценили данное заявление кандидата в президенты как проявление ксенофобии.