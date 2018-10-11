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Социум 11.10.2018 17:34

В Азербайджане за 8 месяцев зарегистрировано 40 тыс. браков и около 9,9 тыс. разводов

Численность населения Азербайджана в январе-августе 2018 года увеличилась на 0,5% или на 52,427 тыс. человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в государственном комитете по статистике.

По данным на 1 сентября население республики достигло 9 млн 950,512 тыс. человек.

Плотность населения в Азербайджане составляет 115 человек на квадратный километр.

В городах проживает 52,9% населения страны, в сельской местности – 47,1%. 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.

В среднем на каждые 1000 мужчин в Азербайджане приходится 1005 женщин.

В январе-августе в республике родились 90,523 тыс. младенцев, что в среднем составило 373 новорожденных ежедневно. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за 8 месяцев составил 13,8 новорожденных. Мальчики составили 53,1% среди родившихся детей, девочки – 46,9%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 1,68 тыс. двойняшек и 78 тройняшек.

За тот же период в Азербайджане умерло 39,496 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 6.

За 8 месяцев зарегистрировано 40,235 тыс. браков и 9,877 тыс. разводов.

В январе-августе соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 2,387 тыс. человек, приехавших в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 987 человек, покинувших страну.

Р.Бабаев

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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