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Карабахский конфликт 11.10.2018 17:40

Баку призывает Париж соблюдать циркуляр о запрете на визиты в сепаратистские регионы – МИД Азербайджана

МИД Азербайджана осудил визит мэров ряда французских городов в оккупированный Нагорный Карабах.

«Решительно осуждая визиты мэров французских городов Альфорвиль и Валанс в оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана, заявляем, что эти действия являются грубым нарушением норм и принципов международного права азербайджанского законодательства», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что подобные визиты также «служат пропаганде незаконного сепаратистского режима, созданного Арменией на захваченных путем применения силы территориях Азербайджана».

«Подобные провокационные акции местных органов власти противоречат духу и букве подписанных между Францией и Азербайджаном соглашений, а также национальному законодательству Франции»,- отмечает МИД Азербайджана.

Кроме того, в министерстве отметили, что такого рода визиты не способствуют скорейшему урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в процессе которого Франция выступает в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

«Напоминаем также о подписанном 24 мая 2018 года главой МВД и министром Европы и иностранных дел Франции «Циркуляре о правовых рамках внешних действий местных органов власти», который обязывает их уважать международные обязательства Парижа и запрещает взаимодействовать в какой-либо форме, включая заключение соглашений, осуществление визитов и проведение совместных акций с сепаратистскими властями территориальных образований, непризнанных этой страной»,- говорится в заявлении.

МИД Азербайджана также обратил внимание французской стороны на обязательный характер данного Циркуляра, принятого и действующего в соответствии со статьей 73 Конституции Франции и ст. L.1115-1 Общего кодекса местных органов власти, и призвал Париж принять все необходимые меры для безусловного и незамедлительного исполнения его положений.

Ф.Исазаде

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МЭРЫ, ОСУЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]