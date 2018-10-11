Ввод в строй ветряного парка «Йени Яшма» увеличит долю альтернативной энергетики в общем объеме энерговыработки до 1,8% - Азерэнержи

Ввод в строй ветряного парка «Йени Яшма» увеличит удельный вес альтернативной энергетики в общем объеме производства электроэнергии в Азербайджане до 1,8% с 0,7%, сообщил глава ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев.

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ветряного парка электроэнергии "Йени Яшма".

Парк мощностью 50 МВт расположен на территории поселков Йени Яшма и Шурабад.

«Йени Яшма является самым крупным ветряным парком в регионе Южного Кавказа. В результате ввода его в эксплуатацию удельный вес альтернативной энергетики в общем объеме выработки электроэнергии в Азербайджане увеличится с 0,7% до 1,8%», -отметил Б.Рзаев, слова которого приводятся на сайте главы государства.

По его словам, ветряной парк «Йени Яшма» в текущем году был реконструирован германской компанией «Berlin Wind».

В настоящее время на станции на полную мощность работают 20 турбин. Ежемесячный объем выработки электроэнергии составляет около 9 млн кВт/часов.

Общая площадь парка составляет 540 га. На территории ветряного парка построены: административное здание с центром управления, подразделением на 20 кВ для установки электрооборудования, служебными помещениями для персонала, а также Учебно-тренировочный центр. На станции создана релейная защита, автоматическая система и SCADA для обеспечения эффективной деятельности данного объекта.

Н.Аббасова