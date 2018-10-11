Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Губе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 3 млн манатов на улучшения жилищно-бытовых условий жителей многоквартирных домов с истекшим сроком эксплуатации в городе Губа.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в четверг.

Средства будут выделены Исполнительной власти Губинского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год на строительство 48-квартирного жилого здания.

Ф.Исазаде