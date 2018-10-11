Минобразования получит 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Алексеевке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству образования 2 млн манатов из госбюджета на строительство нового здания общеобразовательной школы на 960 учащихся в селе Алексеевка Губинского района.

Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2018 год в рамках государственных капвложений.

Ф.Исазаде