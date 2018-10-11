Сирийские курды получили от международной коалиции во главе с США крупную партию оружия - СМИ

Возглавляемая США международная коалиция, созданная для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", направила курдским вооруженным формированиям в Сирии крупный конвой с оружием, передает в четверг межарабский портал "Аль-Масдар".
По его информации, конвой, состоящий из 300 грузовиков и предназначенный для "Сирийских демократических сил", перевозил бронетехнику, боеприпасы и прочие грузы.
Отмечается, что конвой заехал в контролируемую курдами зону на северо-востоке Сирии через КПП Файш-Хабур на границе Рожавы (Сирийского Курдистана) и Иракского Курдистана.
Портал напоминает, что это вооружение предоставляется курдским формированиям в качестве поддержки в их борьбе против ИГ.
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