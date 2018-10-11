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Дальнее зарубежье 11.10.2018 18:30

Сирийские курды получили от международной коалиции во главе с США крупную партию оружия - СМИ

Возглавляемая США международная коалиция, созданная для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", направила курдским вооруженным формированиям в Сирии крупный конвой с оружием, передает в четверг межарабский портал "Аль-Масдар".

По его информации, конвой, состоящий из 300 грузовиков и предназначенный для "Сирийских демократических сил", перевозил бронетехнику, боеприпасы и прочие грузы.

Отмечается, что конвой заехал в контролируемую курдами зону на северо-востоке Сирии через КПП Файш-Хабур на границе Рожавы (Сирийского Курдистана) и Иракского Курдистана.

Портал напоминает, что это вооружение предоставляется курдским формированиям в качестве поддержки в их борьбе против ИГ.

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Тэги: СИРИЯ, КУРДЫ, США, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]